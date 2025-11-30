Vrasja e biznesmenit në Elbasan: Dyshohet për larje hesapesh
Edmond Mehalla është vrarë pranë biznesit të tij në daljen jugore të qytetit ndërsa dyshohet se kjo ngjarje e rëndë mund të këtë ndodhur për prishje pazaresh. “Një ngjarje e rënde ka ndodhur pak minuta më parë në Elbasan pas disa të shtënave me armë zjarri. Kemi të konfirmuar se ka ndërruar jetë biznesmeni Edmond…
Lajme
Edmond Mehalla është vrarë pranë biznesit të tij në daljen jugore të qytetit ndërsa dyshohet se kjo ngjarje e rëndë mund të këtë ndodhur për prishje pazaresh.
“Një ngjarje e rënde ka ndodhur pak minuta më parë në Elbasan pas disa të shtënave me armë zjarri. Kemi të konfirmuar se ka ndërruar jetë biznesmeni Edmond Mëhalla i cili është vrarë në biznesit të tij i cili ndodhet në daljen jugore të qytetit të Elbasanit.
Policia ka ngritur postblloqe për të pasur kontrollo dhe sesi ka ndodhur ngjarja. Kjo ngjarje ka tronditur të gjithë qytetin e Elbasanit, ende nuk dihet arsyeja por nga informacionet qe kemi deri në këto momente thuhet se mund të jetë për shkak të prishjeve të pazareve, gjithçka është në hetim,” tha gazetarja e euronews.