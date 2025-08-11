Vrasja e argjendarëve në Gjilan, kolegët e tyre mbyllin lokalet sot

Vrasja e tre personave, dy prej tyre babë e bir, mesditën e djeshme, e ka tronditur Gjilanin. Babë e bir ishin argjendarë të njohur në qytet, dhe sot, një ditë pas vrasjes, kolegët e tyre i kanë mbyllur lokalet. Lajmi.net ka siguruar pamje nga argjendaritë e mbyllura në Gjilan. Policia nuk ka dhënë detaje mbi…

11/08/2025 15:03

Vrasja e tre personave, dy prej tyre babë e bir, mesditën e djeshme, e ka tronditur Gjilanin.

Babë e bir ishin argjendarë të njohur në qytet, dhe sot, një ditë pas vrasjes, kolegët e tyre i kanë mbyllur lokalet.

Lajmi.net ka siguruar pamje nga argjendaritë e mbyllura në Gjilan.

Policia nuk ka dhënë detaje mbi motivet e këtij rasti, ndërsa ka shpallur në kërkim dorasin Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij.

 

