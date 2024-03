Vrasja e Agonis Tetajt: Shaban Gogaj dënohet sërish me 7 vjet e 6 muaj burg Edhe në rigjykim, Shaban Gogaj është dënuar me 7 vjet e 6 muaj burgim për vrasjen nga pakujdesia të Agonis Tetajt në shtator të 2018-ës. Herën e parë, poashtu, ishte dënuar me 7 vite e 6 muaj burgim. Aktgjykimi është shpallur të premten në Gjykatën Themelore në Pejë nga kryetarja e trupit gjykues, Violeta Husaj-Rugova,…