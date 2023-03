Vrasja e Abit Jasharit në 2019-ën, gjykata merr vendim për dorasin

Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Besnik Shkodra, duke e dënuar me dëninm unik prej 22 vitesh burgim, për vrasjen e Abit Jasharit, në shkurt të 2019-ës në Prishtinë, ndërsa Baki Shkodriqi u lirua nga akuzar për shtytje në vrasje.

Aktgjykimi ndaj dy të akuzuarve, u shpall të premten nga kryetari i trupit gjykues, Kushtrim Shyti, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Sipas aktgjykimit, i akuzuari Besnik Shkodra për veprën penale “Vrasje e rëndë” u dënua me 21 vite burgim, ndërsa për armëmbajtje pa leje me 2 vite burgim. Ndaj tij, u shqiptua dënim unik prej 22 vitesh burgim.

Ndërsa, i akuzuari Baki Shkodriqi (babai i të akuzuarit Besnik), u lirua nga akuza pasi nuk është vërtetuar se i njëjti ka kryer veprën penale që i vihej në barrë.

Sipas këtij aktgjykimi, i akuzuari Besnik Shkodra obligohet që të paguajë shpenzimet procedurale dhe atë shumën prej 200 euro për paushallin gjyqësor dhe 50 euro tjera për fondin e kompensimit të viktimave të krimit dhe 450 euro për ekspertizën e Institutit të Psikiatrisë Forenzike.

Po ashtu, sipas aktgjykimit, konfiskohet revolja M-70 dhe do të urdhërohet Policia e Kosovës të bëjë shkatërrimin e saj.

Për këtë çështje, më 14 korrik 2022 ishte bërë rikonstruimi i vendit të ngjarjes pas propozimit të aprovuar nga trupi gjykues më 1 qershor 2022 të mbrojtësit të të akuzuarit Besnik Shkodra, avokatit Skender Musa.

Sipas aktakuzës së ngritur më 22 shtator 2020, nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, Besnik Shkodra akuzohej se më 27 shkurt 2019, në Prishtinë, pas një mosmarrëveshje të mëhershme në mes të tij dhe tani të ndjerit Abit Jashari, në ditën kritike, derisa i ndjeri ishte duke u kyçur në rrugën “Haxhi Zeka” me veturën e tij të llojit “Opel Omega”, ishte i ndalur në atë rrugë me veturën “Citroen C4”, saktësisht para lokalit të quajtur “Top Market”.

Në aktakuzë thuhet se i pandehuri, aty për pak kohë e ka vëzhguar tani të ndjerin, i cili ishte duke ardhur në drejtim të rrugës ku ishte ai dhe me t’u afruar në një distancë prej 4-5 metrash, i akuzuari me dashje që ta privojë nga jeta ka shtënë me armë të llojit “Cervena Zastava”, M70, e kalibrit 7.65x 17mm, në drejtim të tani të ndjerit Abit Jashari, i cili gjendej në veturë.

Sipas aktit akuzues, tani i ndjeri del nga vetura, ku i pandehuri ka shtënë me armë prapë në drejtim të tij, me ç’rast tani i ndjeri vazhdon të ecë 2-3 metra dhe rrëzohet në tokë.

Tutje, në aktakuzë thuhet se pas plagëve të marra në shpinë të dorës dhe në regjionin e pasmë të majtë të shpinës, ndërron jetë në vendin e ngjarjes. Për këtë, Besnik Shkodra akuzohej për veprën penale “Vrasja e rëndë”.

Kurse, në dispozitivin e dytë të akuzës, ai akuzohej për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, pasi sipas prokurorisë, nga data e pacaktuar e deri më 27 shkurt 2019, i njëjti pa autorizim ka mbajtur në pronësi revolen e lartcekur, duke shkelur ligjin e zbatueshëm lidhur me armën.

Në anën tjetër, Baki Shkodriqi akuzohej se me dashje e ka shtyrë të pandehurit Besnik Shkodra, djalin e tij, që ta kryejë veprën penale të vrasjes së përshkruar në dispozitivin e parë të aktakuzës.

Aktakuza thotë se gjatë hetimeve ka rezultuar se i pandehuri Baki, në mëngjesin e po asaj dite, i ka dërguar një sms Besnikut me fjalët “a e mbushe”, ndërsa i pandehuri pasi e ka përfunduar vrasjen e ka informuar të pandehurin me sms se “e kreu”, e kjo ka ndodhur pak minuta pasi është kryer vrasja.