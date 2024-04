Vrasja e 21 vjeçares, Presidentja Osmani: Mjaft më me dënime qesharake

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka reaguar për vrasjen e 21 vjeçares në Ferizaj nga ish-bashkëshorti i saj.

Presidentja ka thënë se rastet e tilla duhet të hetohen dhe të mos neglizhohen nga institucionet e vendit.

“Edhe një burrë që vranë një grua!

Sërish femicid!

Edhe një përkujtim se këta vrasës mizor të cilët ia kanë mësyer të shkatërrojnë jo veç jetën e grave, por edhe thelbin e shoqërisë sonë mund të ndalen vetëm nëse të gjithë bashkohemi e rizgjohemi si shoqëri kundër këtij fenomeni të tmerrshëm.

Mjaft më me dënime qesharake. Mjaft më me sistem të çalë të drejtësisë. Mjaft më me dështim të shtyllave që do të duhej të mbronin gratë tona, qytetarët tanë.

Ngushëllime të sinqerta familjes!

Dënim maksimal për vrasësin!”