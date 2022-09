Vranësira, temperatura maksimale deri në 30 gradë – Parashikimi i motit për sot Edhe sot do të mbajë mot kryesisht i ngjashëm dhe me rritje të lehta të temperaturave maksimale. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësira do të ketë kryesisht në relievin malor. Indeksi UV do të jetë i lartë kryesisht në orët e mesditës. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës…