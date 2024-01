Vozitje e rrezikshme, gjobë 300 euro e 3 muaj ndalesë për vozitje ndaj shoferit

Për shkak të mos respektimit të kufizimit të shpejtësisë në autostradë, Policia e Kosovës ka gjobitur një vozitës.

Organet e rendit bëjnë të ditur se shoferi i veturës voziste me shpejtësi 193 km/h, në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 130 km/h.Shoferi u gjobit me 300 euro, 3 pikë negative dhe 3 muaj i është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik.

Kjo shkelje në trafik u identifikua nga Njësia për Kontroll të Autostradave e Policisë së Kosovës.