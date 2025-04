Voziti vrullshëm, 25-vjeçari në Ferizaj gjobitet me 150 euro dhe një pikë negative 25 vjeçari A.K, është gjobitur me 150 euro dhe një pikë negative, pasi ka rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Kjo pasi sot rreth orës 16:35, në rrugën “Ramadan Rexhepi”, tek rrethrrotullimi në Ferizaj, me veturën e tij të tipit “Audi”, me targa vendore, ka zhvilluar vozitje të vrullshme dhe të rrezikshme, duke bërë rrëshqitje…