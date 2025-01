Voziti në kahun e kundërt në autostradë, shoferi gjobitet me 500 euro dhe i ndalohet drejtimi i automjetit për 1 vit Gjatë ditës së djeshme u postuan pamje nga vozitja e një shoferi në autostradën “Arbën Xhaferi”, që ngiste në kahje të kundërt. Në rrethana të panjohura, automjeti ishte hasur pasditen e djeshme, teksa nuk dihet se sa gjatë ka qarkulluar në atë formë. Lidhur me rastin, policia e Kosovës, në bashkëpunim me stacionin policor në…