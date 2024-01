Voziti me shpejtësi 238 km/h, gjobitet me 300 euro Një person është gjobitur nga ana e Policisë. I dënuari voziti me shpejtësi 238 km/h, në zonën me kufizim të shpejtësisë 120 km/h. Lidhur me kë Policia ka vendosur që të njëjtin ta dënojë me 300 euro, 3 pikë negative dhe po ashtu të njëjtit për 3 muaj i është ndaluar drejtimi i automjetit. Rasti…