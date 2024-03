Voziti me shpejtësi 197 km/h, gjobitet me 300 euro Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë gjobitur një kundërvajtës të shpejtësisë në Gjilan. Sipas njoftimit të tyre, ai kishte vozitur me shpejtësi 197 km/h, në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 80 km/h, shkruan lajmi.net. Atij i është shqiptuar gjoba prej 300 euro, si dhe i është ndaluar vozitja e mjeteve motorike për tre…