Voziti me 237 km/h – Gjobitet me 300 euro Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë identifikuar dhe gjobitur një person për tejkalim të shpejtësisë. Kundërvajtësi kishte vozitur me shpejtësi 237 km/h, në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 130 km/h, shkruan lajmi.net. Ai është gjobitur me 300 euro, tri pike negative dhe i është ndaluar vozitja e mjeteve motorike për tre muaj. /Lajmi.net/