Voziti 144 km/h në zonën 80km/h, dënohet me 300 euro gjobë Policia ka bërë të ditur se ka ndëshkuar një person, pasi që ky në zonën e kufizimit 80km/h ka vozitur me shpejtësi pothuajse dyfish të shpejtësisë së lejuar. Personi në magjistralen Mitrovicë-Prishtinë u kap me shpejtësi 144km/h, ndërsa maksimalja e shpejtësisë së vozitjes në këtë zonë është 80 km/h. Ndaj kundërvajtësit policia ka shqiptuar gjobë…