Vozit edhe një herë më shumë se shpejtësia e lejuar, gjobitet me 300 euro shoferi në Ferizaj Një shofer në Fshatin e Vjetër të Ferizajit, është dënuar me 300 euro dhe tri pikë negative si dhe masë mbrojtëse-ndalimi i drejtimit të automjetit në territorin e Republikës së Kosovës për tre (3) muaj. Policia e Kosovës ka njoftuar se ai ka vozitur 146 km/h në vendin me shpejtësinë e lejuar 80 km/h. “Policët…