Vowles largohet nga Mercedes për t’u bashkuar me Williams si drejtor i ekipit

Williams ka emëruar ish-drejtorin e strategjisë së Mercedesit, James Vowles, si drejtorin e ri të ekipit të tyre përpara sezonit 2023 në Formula 1.

James Vowles zëvendëson Jost Capito, i cili dha dorëheqjen si shefi ekzekutiv dhe drejtor i ekipit Williams në dhjetor pas dy vitesh në krye.

Williams ka emëruar ish-drejtorin e strategjisë së Mercedesit, James Vowles, si drejtorin e ri të ekipit të tyre përpara sezonit 2023 në Formula 1.

43-vjeçari do t’i bashkohet zyrtarisht Williams më 20 shkurt, pasi u lirua nga kontrata e tij nga Mercedes, me të cilin fitoi tetë tituj të konstruktorëve duke qenë me ekipin që nga fillimi i tyre në 2010.

“Mezi pres të filloj me Williams Racing,” tha Vowles.

“Është një nder të bashkohem me një ekip me një trashëgimi kaq të pasur. Ekipi është një ikonë e sportit tonë, që unë e respektoj shumë dhe mezi pres sfidën.

Williams Racing kanë vendosur besimin dhe besimin e tyre tek unë, dhe unë do të bëj të njëjtën gjë në këmbim. Ekipi ka potencial të jashtëzakonshëm dhe udhëtimi ynë së bashku fillon brenda disa javësh.”

Williams, i cili ka përfunduar në fund të renditjes së konstruktorëve në katër nga pesë sezonet e fundit, ende nuk ka njoftuar një zëvendësues për drejtorin teknik Francois-Xavier Demaison, i cili gjithashtu u largua në dhjetor. Vowles tha gjithashtu se ekipi nuk ka plane të menjëhershme për të plotësuar postin e shefit ekzekutiv që kishte mbajtur gjithashtu Capito./Lajmi.net/