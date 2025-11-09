Voton Përparim Rama Kryetari aktual i Prishtinës, Përparim Rama ka hedhur votën e tij. Rama, ka votuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Lajme 09/11/2025 11:28 Kryetari aktual i Prishtinës, Përparim Rama ka hedhur votën e tij. Rama, ka votuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Artikuj të ngjashëm November 9, 2025 Peci harroi letërnjoftimin në Prishtinë e mori dhe u kthye për të votuar November 9, 2025 Konjufca pas votimit, fton qytetarët ta bëjnë të njëjtën: Të bëhen... Lajme të fundit Peci harroi letërnjoftimin në Prishtinë e mori dhe u kthye për të votuar Konjufca pas votimit, fton qytetarët ta bëjnë të... Limaj ushtron të drejtën e votës në Prishtinë:... Voton Glauk Konjufca