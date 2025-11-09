Voton Përparim Rama

Kryetari aktual i Prishtinës, Përparim Rama ka hedhur votën e tij. Rama, ka votuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.    

Lajme

09/11/2025 11:28

Kryetari aktual i Prishtinës, Përparim Rama ka hedhur votën e tij.

Rama, ka votuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.

 

 

Artikuj të ngjashëm

November 9, 2025

Peci harroi letërnjoftimin në Prishtinë e mori dhe u kthye për të votuar

November 9, 2025

Konjufca pas votimit, fton qytetarët ta bëjnë të njëjtën: Të bëhen...

Lajme të fundit

Peci harroi letërnjoftimin në Prishtinë e mori dhe u kthye për të votuar

Konjufca pas votimit, fton qytetarët ta bëjnë të...

Limaj ushtron të drejtën e votës në Prishtinë:...

Voton Glauk Konjufca