Voton Hetemi: Procesi zgjedhor, shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Komunës së Leposaviqit

Kryetari aktual i Komunës së Leposaviqit, Lulzim Hetemi, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në kuadër të zgjedhjeve lokale që po mbahen sot në Kosovë.

12/10/2025 12:47

Kryetari aktual i Komunës së Leposaviqit, Lulzim Hetemi, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në kuadër të zgjedhjeve lokale që po mbahen sot në Kosovë.

Përmes një postimi në Facebook, Hetemi njoftoi se ka votuar, duke e cilësuar këtë proces si tejet të rëndësishëm për të ardhmen e komunës që ai aktualisht e udhëheq, raporton lajmi.net

“Sapo shfrytëzova të drejtën time në këtë proces zgjedhor, i cili është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Komunës së Leposaviqit,” ka shkruar ai./Lajmi.net/

 

