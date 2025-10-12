Voton Burim Berisha i Fushë Kosovës
Ka votuar në Fushë Kosovë kryetari “historik” Burim Berisha.
Berisha ka thënë se brezi tjetër ta bëjë punën e vet.
Berisha tash nuk është kandidat i LDK-së.
“Po ndihem shumë mirë, e kam kalu një jetë të tanë në institucione, ka ardhur koha që brezi tjetër ta bëj punën e vet. Po ndihem shumë mirë”, tha Berisha në Klan Kosova.