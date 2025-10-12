Voton Burim Berisha i Fushë Kosovës

Ka votuar në Fushë Kosovë kryetari “historik” Burim Berisha. Berisha ka thënë se brezi tjetër ta bëjë punën e vet. Berisha tash nuk është kandidat i LDK-së. “Po ndihem shumë mirë, e kam kalu një jetë të tanë në institucione, ka ardhur koha që brezi tjetër ta bëj punën e vet. Po ndihem shumë mirë”,…

Lajme

12/10/2025 08:06

Ka votuar në Fushë Kosovë kryetari “historik” Burim Berisha.

Berisha ka thënë se brezi tjetër ta bëjë punën e vet.

Berisha tash nuk është kandidat i LDK-së.

“Po ndihem shumë mirë, e kam kalu një jetë të tanë në institucione, ka ardhur koha që brezi tjetër ta bëj punën e vet. Po ndihem shumë mirë”, tha Berisha në Klan Kosova.

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2025

Voton në Gjilan, Alban Hyseni

October 12, 2025

Mungesë e librave të statistikave në Fakultetin e Filologjisë, kryesuesit e...

Lajme të fundit

Voton në Gjilan, Alban Hyseni

Mungesë e librave të statistikave në Fakultetin e...

Voton Leutrim Ajeti, kandidati i vetëm shqiptar për...

“Me dashtë t’qes jashtë”: Çartet komisionerja në Mitrovicë,...