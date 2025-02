Votojnë pacientët e QKUK-së, tregojnë se çfarë presin nga këto zgjedhje

Pacientët të cilët trajtohen në Qendrën Klinike Universitare kanë pasur mundësinë të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Në pamundësi që t’i drejtohen kutive të votimit, të shtrirë në klinikat e QKUK-së ata kanë votuar me shpresën se nga këto zgjedhje do të ketë ndryshime në shëndetësi, ekonomi e arsim.

81-vjeçari, Sani Gjini i cili po trajtohet tash e disa ditë në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale e ka shumë të rëndësishme votën.

Me asistimin e ekipit mobil, ai ka votuar teksa ka thënë se pret që në katër vitet e ardhshme të përmirësohet jetesa.

“Shpresoj që ndryshime, se deri këtu jo fort, në përgjithësi. InshAllah përmirësohet hala ma mirë. Ka shku mirë, por hala më mirë mundet.. Ndryshime në shëndetësi, arsim e ekonomi në përgjithësi se ato e mbajnë shtetin, në ushtri e krejt”, ka thënë Gjini.

Edhe Petrit Haliti, i cili nga e premtja qëndron në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale pret ndryshime nga këto zgjedhje.

“Do të doja që prej këtyre zgjedhjeve me dashtë Zoti me fitu edhe me qenë kushtet më të mira për ne që jemi si pacientë… Me ndryshu për ma mirë, mirë është por mundet ma mirë”, shprehet ai.

Luan Buqezi nga Prishtina, tregon se para disa ditëve ka bërë kërkesën që t’i mundësohet vota.

“Për mua është shumë e rëndësishme qe ëndrra e shqiptarëve të realizohet… Prej këtyre zgjedhjeve pres vetëm të mira për popullin dhe sa më shumë kundër armikut me lobu dhe me luftu”, tha ai.

Sipas të dhënave të KQZ-së, numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime është 1 milion e 970 mijë e 944 votues.