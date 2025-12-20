Votimi përmes postës: 27 dhjetori, data e fundit për dërgimin e fletëvotimeve

20/12/2025 21:44

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar procedurat zyrtare dhe udhëzimet grafike për të gjithë shtetasit e Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit.

Ky njoftim synon të qartësojë hapat që duhet të ndjekin votuesit nga diaspora për të siguruar që vota e tyre të pranohet si e vlefshme, transmeton lajmi.net.

Procedura e votimit

Sipas udhëzimeve të KQZ-së, procesi i votimit përmes postës duhet të kalojë nëpër tri faza kryesore:

  1. Plotësimi i fletëvotimit: Votuesi duhet të shënojë preferencat e tij në fletëvotimin e pranuar.

  2. Dokumentacioni shoqërues: Brenda pakos postare, krahas fletëvotimit, duhet të vendoset domosdoshmërisht dëftesa e regjistrimit.

  3. Dërgimi i pakos: Pakot duhet të dërgohen sipas rregullave teknike të specifikuara në materialet ilustruese të publikuara nga KQZ, për të garantuar fshehtësinë e votës.

Afatet dhe koha e dërgimit

KQZ ka bërë të ditur se afati i fundit për dërgimin e pakove me fletëvotime është data 27 dhjetor 2025.

Institucioni u bën thirrje votuesve që të mos presin ditët e fundit, por t’i nisin dërgesat sa më parë për të shmangur vonesat e mundshme postare që mund të çojnë në mosnumërimin e votës.

Burimet e informacionit dhe mbështetja teknike

Për të ndihmuar votuesit në këtë proces, KQZ ka hapur linja të dedikuara komunikimi dhe ka vënë në dispozicion informacione të detajuara në uebfaqen zyrtare:

  • Uebfaqja: kqz-ks.org/votim-jashte-kosoves/

  • Asistenca përmes telefonit: Për çdo paqartësi, qytetarët mund të kontaktojnë përmes aplikacioneve WhatsApp dhe Viber në numrin: +383 46 61 00 61./lajmi.net/

