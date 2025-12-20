Votimi përmes postës: 27 dhjetori, data e fundit për dërgimin e fletëvotimeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar procedurat zyrtare dhe udhëzimet grafike për të gjithë shtetasit e Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit. Ky njoftim synon të qartësojë hapat që duhet të ndjekin votuesit nga diaspora për të siguruar që vota e tyre të pranohet si e vlefshme, transmeton lajmi.net. Procedura e…
Ky njoftim synon të qartësojë hapat që duhet të ndjekin votuesit nga diaspora për të siguruar që vota e tyre të pranohet si e vlefshme, transmeton lajmi.net.
Procedura e votimit
Sipas udhëzimeve të KQZ-së, procesi i votimit përmes postës duhet të kalojë nëpër tri faza kryesore:
-
Plotësimi i fletëvotimit: Votuesi duhet të shënojë preferencat e tij në fletëvotimin e pranuar.
-
Dokumentacioni shoqërues: Brenda pakos postare, krahas fletëvotimit, duhet të vendoset domosdoshmërisht dëftesa e regjistrimit.
-
Dërgimi i pakos: Pakot duhet të dërgohen sipas rregullave teknike të specifikuara në materialet ilustruese të publikuara nga KQZ, për të garantuar fshehtësinë e votës.
Afatet dhe koha e dërgimit
KQZ ka bërë të ditur se afati i fundit për dërgimin e pakove me fletëvotime është data 27 dhjetor 2025.
Institucioni u bën thirrje votuesve që të mos presin ditët e fundit, por t’i nisin dërgesat sa më parë për të shmangur vonesat e mundshme postare që mund të çojnë në mosnumërimin e votës.
Burimet e informacionit dhe mbështetja teknike
Për të ndihmuar votuesit në këtë proces, KQZ ka hapur linja të dedikuara komunikimi dhe ka vënë në dispozicion informacione të detajuara në uebfaqen zyrtare:
-
Uebfaqja: kqz-ks.org/votim-jashte-kosoves/
-
Asistenca përmes telefonit: Për çdo paqartësi, qytetarët mund të kontaktojnë përmes aplikacioneve WhatsApp dhe Viber në numrin: +383 46 61 00 61./lajmi.net/