Votimi për shkarkimin e kryetarëve në katër komunat në veri me 21 prill: Vjen reagimi nga OSBE

Këtë vendim të KQZ-së e ka mirëpritur shefi i OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, shkruan lajmi.net.

Ai tha se tani është e rëndësishme që procesi të zhvillohet në mënyrë sa më transparente.

“Verifikimi i Komisionit Zgjedhor të Kosovës për nënshkrimet në mbështetje të votave për tërheqjen e kryetarëve në të 4 komunat veriore është një hap i mirëpritur, ashtu si edhe vendimi për caktimin e votimeve. Tani është e rëndësishme që procesi të zhvillohet në mënyrë të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe transparente”, ka thënë Davenport. /Lajmi.net

Verification by @KQZKosova of signatures in support of votes on recall of mayors in all 4 northern municipalities is a welcome step, as is the decision to schedule the votes. Important now for the process to be conducted fairly, inclusively and transparently.

— Michael Davenport (@DavenportOSCE) March 8, 2024