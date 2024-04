Votimi në veri sot: A do të shkarkohen 4 kryetarët? Sot në Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut do të votohet për shkarkimin ose jo të kryetarëve shqiptarë. Në listën votuese janë 46 mijë e 556 qytetarë ose 1 mijë e 461 më shumë në krahasim me zgjedhjet e 23 prillit 2023. Për shkarkimin e kryetarëve duhet që opsioni “po” të rrethohet nga…