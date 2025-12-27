Votimi në përfaqësi diplomatike, KQZ: Deri tani kanë votuar 7 mijë e 79 persona, s’ka parregullësi serioze
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, në një konferencë për media ka dhënë detaje për daljen në votime të votuesve të cilët janë regjistruar për të votuar në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës.
Elezi ka thënë se nga 19 mijë e 187 votues të regjistruar deri tani kanë votuar 36.89 % apo 7 mijë e 79 votues.
Ai ka thënë se s’është raportuar për ndonjë problem serioz gjatë procesit të votimit, përveç disa paqartësive që lidhen me procedurat dhe dokumentat për votim.
“Deri më tani s’ka ndonjë pengesë që do ta dëmtonte integritetin e votimit. Ka ndoshta paqartësi rreth votimit e procedurave. Por jemi në kontakt dhe po jepen udhëzime vazhdimisht”, ka deklaruar Elezi.
Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të jenë të hapura deri në orën 7 të mbremjes.