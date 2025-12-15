Votimi në ambasada dhe konsullata me 27 dhjetor, KQZ sqaron procedurat

15/12/2025 21:47

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimi në përfaqësitë diplomatike do të zhvillohet më 27 dhjetor.

Në faqen zyrtare, KQZ ka sqaruar edhe procedurat e votimit.

Të drejtë votimi në përfaqësi diplomatike kanë vetëm personat që janë regjistruar me sukses për votim në përfaqësi diplomatike.

Votuesi identifikohet përmes një dokumenti të vlefshëm identifikues të lëshuar nga Republika e Kosovës, si letërnjoftim, pasaportë apo leje e vozitjes.

 

Njoftimi i plotë:

 

 

