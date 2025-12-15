Votimi në ambasada dhe konsullata me 27 dhjetor, KQZ sqaron procedurat
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimi në përfaqësitë diplomatike do të zhvillohet më 27 dhjetor.
Në faqen zyrtare, KQZ ka sqaruar edhe procedurat e votimit.
Të drejtë votimi në përfaqësi diplomatike kanë vetëm personat që janë regjistruar me sukses për votim në përfaqësi diplomatike.
Votuesi identifikohet përmes një dokumenti të vlefshëm identifikues të lëshuar nga Republika e Kosovës, si letërnjoftim, pasaportë apo leje e vozitjes.
Njoftimi i plotë: