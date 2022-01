Votimi i Rezolutës kundër Referendumit, reagon presidentja Osmani

Ajo nëpërmjet një statusi në Facebook ka mirëpritur konsensusin e grupeve parlamentare që morën pjesë në votim, shkruan lajmi.net.

Osmani-Sadriu shprehet se institucionet e Kosovës kanë refuzuar njëzëri mbajtjen e referendumit të Serbisë në Kosovë.

“Mirëpres konsensusin mes grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe miratimin e rezolutës kundër mbajtjes së referendumit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Institucionet e Republikës së Kosovës njëzëri refuzojnë mbajtjen e referendumit të Serbisë në kundërshtim me normat kushtetuese dhe praktikën ndërkombëtare. Do të vazhdojmë bashkëpunimin me aleatët tanë në fuqizimin e sovranitetit dhe ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës ndaj veprimeve destabilizuese dhe të njëanshme të Serbisë.”, shkruan Osmani.

Vlen të theksohet se Rezoluta e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje ka marrë përkrahjen e minoriteteve, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. /Lajmi.net/