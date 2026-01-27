Votëbesimi për Abdixhikun, lista e plotë e delegatëve të LDK’së që do të votojnë të shtunën në Kuvend
Lidhja Demokratike e Kosovës, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, më 28 dhjetor mori një kthesë të rëndë, duke rënë në 13.57 për qind. Sipas për qindjes, bilanci i bie të jetë minus pesë vende në Kuvendin e Kosovës, nëse krahasohen dy palë zgjedhjet parlamentare të mbajtura këtë vit. Ardhja e Abdixhikut në krye të partisë…
Ardhja e Abdixhikut në krye të partisë në vitin 2021 nënkuptohej edhe një ekip të ri njerëzish më të besueshëm të tij në strukturat drejtuese të partisë – megjithatë kjo nuk u përkthye sic pritej.
Rënia e numrit të votuesve të LDK-së më 2021, rikthimi i një numri të tyre në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe rënia e sërishme në zgjedhjet 28 dhjetorit, treguan se mjaft disa prej këtyre votuesve zgjodhën të votojnë parti tjera – ose edhe abstenuan.
Në mbrëmjen e 28 dhjetorit, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, lideri i LDK-së pranoi mbi vete përgjegjësinë për rezultatin e ulët të partisë së tij në këto zgjedhje. Abdixhiku, paralajmëroi dhënien e dorëheqjes nga posti i kryetarit të partisë. Disa javë më vonë, u mabjt një mbledhjeje e Kryesisë së partisë në Prishtinë, ku u mor vendim që më 31 janar në ora 12:00 të mblidhet Kuvendi i partisë për të zgjedhur të liderin e ri.
Ndërsa, më 25 janar, Avdullah Hoti përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur kandidaturën e tij për të udhëhequr me LDK-në.
Hoti ka theksuar se synon një proces gjithëpërfshirës dhe transparent të ringritjes politike dhe organizative të partisë, në përputhje me Statutin e LDK-së, duke garantuar përfshirjen e çdo anëtari dhe strukture partiake në vendimmarrje.
Periskopi ka siguruar listën e plotë të delegatëve të LDK-së, të cilët më 31 janar do të jenë përballë një përgjegjësie, se a do të votojnë Abdixhikun sërish për kryetar, apo do t’ia besojnë mandatin Hotit.
LISTA: