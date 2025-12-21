Votë larg atdheut, si do të votojë diaspora?
Për herë të dytë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizojë votimin në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës.
Pas zgjedhjeve të fillimvitit, të mbajtura më 9 shkurt, KQZ do të mbyllë këtë vit me një proces tjetër zgjedhor, gjithashtu për Kuvendin e Kosovës.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka treguar për KosovaPress, se një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, më 27 dhjetor do të hapen qendrat e votimit në 29 përfaqësitë diplomatike të shtetit të Kosovës për të mundësuar votimin e më shumë se 19,300 shtetasve të Kosovës.
“Më 27 dhjetor, procesi i votimit për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës do të zhvillohet në 16 ambasada dhe 13 konsullata të shpërndara në 18 shtete të ndryshme të botës. Sipas kohës lokale, së pari votimi do të fillojë në konsullatën e Kosovës në Stamboll, për të vazhduar me hapjen e qendrave tjera në përfaqësitë diplomatike të vendosura në shtetet e Evropës. Në fund, votimi do të mbyllet me Uashingtonin, Nju Jorkun, Otavën dhe Toronton”, tha Elezi.
Elezi ka shpjeguar edhe ndryshimet që kanë shoqëruar procesin e përcaktimit të përfaqësive diplomatike në të cilat do të zhvillohet votimi fizik. Fillimisht, KQZ kishte planifikuar që votimi të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike dhe në 10 qendra votimi jashtë tyre, por që hapësirat e votimit jashtë përfaqësive u anuluan nga PZAP-i dhe Gjykata Supreme.
Më 18 dhjetor, KQZ ka rishqyrtuar vendimin dhe procesi i votimit nuk do të zhvillohet as në 8 përfaqësi të tjera, si ajo në Tiranë, Shkup, Podogoricë, Ankara, Abu Dhabi, Ioëa, Podgoricë, Tokio dhe Kanbera ku ishin regjistruar gjithsej 70 votues.
“Planifikimi fillestar i KQZ-së ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Pastaj, pas vendimit të PZAP-it, Gjykatës Supreme dhe pas përfundimit të regjistrimit të votuesve – KQZ ka reduktuar votimin në 37 përfaqësi diplomatike. Sipas vendimit të fundit të KQZ-së, nga kjo listë janë larguar edhe 8 përfaqësi të tjera për shkak të numrit të vogël të votuesve të regjistruar. 70 votuesit e këtyre përfaqësive janë udhëzuar që të votojnë përmes postës”, tha Elezi.
Procesi i votimit më 27 dhjetor 2025 do të zhvillohet në këto përfaqësi diplomatike: 1. Gjermani (Berlin – ambasadë; Frankfurt – konsullatë; Hamburg – konsullatë; Mynih – konsullatë; Shtutgart – konsullatë; Dyseldorf – konsullatë); 2. Zvicër (Bernë – ambasadë; Gjenevë – konsullatë; Cyrih – konsullatë); 3. Mbretëria e Bashkuar (Londër – ambasadë); 4. Francë (Paris – ambasadë; Strasburg – konsullatë); 5. Belgjikë (Bruksel – ambasadë); 6. Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Uashington – ambasadë; Nju Jork – konsullatë); 7. Norvegji (Oslo – ambasadë); 8. Austri (Vjenë – ambasadë); 9. Kanada (Otavë – ambasadë; Toronto – konsullatë); 10. Suedi (Stokholm – ambasadë); 11. Slloveni (Lubjanë – ambasadë); 12. Danimarkë (Kopenhagë – konsullatë); 13. Itali (Romë – ambasadë; Milano – konsullatë); 14. Turqi (Stamboll – konsullatë); 15. Kroaci (Zagreb – ambasadë); 16. Holandë (Hagë – ambasadë); 17. Republika Çeke (Pragë – ambasadë) dhe 18. Hungari (Budapest – ambasadë).