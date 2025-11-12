Votat në Mitrovicë: 75 fletë të dyshimta do i hetojë prokuroria
Votat e qytetarëve për kryetar të Mitrovicës që u hodhën më 9 nëntor në kuti, u numëruan e verifikuan tek tri ditë më vonë. Edhe gjatë të mërkurës, stafi i Komisionit Komunal Zgjedhor në Qendrën e Numërimit në këtë komunë gjetën mospërputhje të kodeve serikë të fletëvotimeve me ato të qendrave të votimit. Në mesin…
Lajme
Votat e qytetarëve për kryetar të Mitrovicës që u hodhën më 9 nëntor në kuti, u numëruan e verifikuan tek tri ditë më vonë.
Edhe gjatë të mërkurës, stafi i Komisionit Komunal Zgjedhor në Qendrën e Numërimit në këtë komunë gjetën mospërputhje të kodeve serikë të fletëvotimeve me ato të qendrave të votimit.
Në mesin e krejt votave që u verifikuan, nga KKZ-ja e deklaruan shifrën e atyre që e patën të njëjtin gabim.
Rrugëtimi i formularëve që qenë më ndryshe nuk ka përfunduar. Sepse me to tash do të merret edhe prokuroria.
Në QNR të pranishëm ishin edhe anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Arianit Elshani e Ilir Gashi.
Ky i fundi konsideron se mitrovicasit duhet ta kryejnë edhe një herë obligimin qytetar.
Ekipet mediale që ishin në Qendrën e Numërimi në Mitrovicë kontaktuan edhe Sami Kurteshin e Vetëvendosjes, por ai tha se nuk ka informacion dhe nuk mund të deklarohet.