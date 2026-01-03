Votat me postë – Në rezultate e para të publikuara AAK po i befason të gjithë!

Lajme

03/01/2026 19:27

Me 5.43% të votave të numëruara deri tani përmes postës, rezultatet e para nga KQZ tregojnë befasi.

Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 68.08% të votave (785 vota), por surpriza vjen nga AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila siguron një 15.35% të votave (177 vota), duke tejkaluar pritshmëritë dhe duke lënë pas LDK-në me 12.75% (147 vota), transmeton lajmi.net.

Partia Demokratike e Kosovës mbetet në fund me vetëm 2.52% të votave (29 vota)./lajmi.net/

