Votat me postë, KQZ: Deri në ora 10:00 u numëruan 104 kuti për kryetar e 93 për asamble
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vazhdon numërimi i fletëvotimeve nga votimi jashtë Kosovës.
KQZ përmes një postimi në Facebook thotë se deri në orën 10:00 janë numëruar 104 kuti për zgjedhjet e kryetarëve të komunave.
“Nga gjithsej pakot e pranuara: 29,636 janë aprovuar; 3,977 janë refuzuar, kryesisht për mungesë të dëftesës së regjistrimit (3,660 raste).munave dhe 93 kurti për kuvendet komunale”, thuhet në njoftim.