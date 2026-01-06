Votat e personave me nevoja të veçanta, 100% të numëruara – Këto janë rezultatet!

Janë numëruar 100 për qind e votave të personave me nevoja të veçanta. Në bazë të rezultateve të publikuara në faqën e KQZ-së, Lëvizja Vetëvendosje ka 36.96 për qind apo 622 vota, transmeton lajmi.net. E dyta është PDK me 26.14 për qind apo 440 vota. Pas saj vjen LDK me 12.30 për qind apo 207…

Lajme

06/01/2026 22:15

Janë numëruar 100 për qind e votave të personave me nevoja të veçanta.

Në bazë të rezultateve të publikuara në faqën e KQZ-së, Lëvizja Vetëvendosje ka 36.96 për qind apo 622 vota, transmeton lajmi.net.

E dyta është PDK me 26.14 për qind apo 440 vota. Pas saj vjen LDK me 12.30 për qind apo 207 vota.

Në pozitën e 4-të është Lista Serbe me 10.75 për qind apo 181 vota. AAK ka 7.13 për qind apo 120 vota./lajmi.net/

