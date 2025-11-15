Votat e diasporës nuk ia zbehin fitoren Totajt në Prizren – Abrashi del pak para
Kandidati i LVV-së për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka siguruar 355 vota nga votimi me postë për balotazhin e 9 nëntorit.
Ndërsa kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë 254 vota nga votat me postë, raporton lajmi.net
Megjithatë, pas përfshirjes së të gjitha votave, Totaj del fitues bindshëm, duke arritur mbi 25,000 vota, ndërsa Abrashi ka siguruar gjithsej 22,246 vota./Lajmi.net/