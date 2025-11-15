Votat e diasporës nuk ia zbehin fitoren Totajt në Prizren – Abrashi del pak para

15/11/2025 13:05

Kandidati i LVV-së për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka siguruar 355 vota nga votimi me postë për balotazhin e 9 nëntorit.

Ndërsa kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë 254 vota nga votat me postë, raporton lajmi.net

Megjithatë, pas përfshirjes së të gjitha votave, Totaj del fitues bindshëm, duke arritur mbi 25,000 vota, ndërsa Abrashi ka siguruar gjithsej 22,246 vota./Lajmi.net/

