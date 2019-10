Votat e diasporës, analisti: Nisma nuk e kaloi pragun për 81 vota

Analisti Blerim Vela ka shkruar në Facebook se koalicioni Nisma-AKR-PD nuk ka arritur ta kalojë pragun as pas numërimit të shumicës së votave të diaspores.

Sipas Velës, deri tani, me numërimin e votave me postë, koalicioni Nisma-AKR-PD nuk ka arritur të sigurojë 5 për qind të votave, por është shumë afër.

“Nisma eshte poshte pragut prej 5% per vetem 81 vota. Mbeten me u verifiku dhe numeru votat me kusht (24 mije) dhe votat nga Serbia (mbi 4 mije)”, ka shkruar Vela në Facebook.

Ndyshe, numërimi i votave të mërgatës në Qendrën e Numërimeve dhe Rezultateve gati ka përfudnuar.

Nga 13 mijë e 491 vota sa do të numërohen gjithsej,, tani janë numëruar mbi 12 mijë.

Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të prij me 6341 vota. LDK ndodhet e dyta me 2034 vota ndërsa PDK’ja ka 1928 vota.

Koalicioni Nisma-AKR-PD ka 826 vota, AAK-PSD ka 541 vota.