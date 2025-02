Vonesa të hapjes së kutive të votimit, procesi i numërimit të votave nga diaspora s’pritet të përfundojë as sot Në Qendrën e Numërimit të Rezultateve Zgjedhore po vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve nga përfaqësitë diplomatike jashtë Kosovës. Procesi i numërimit të këtyre votave nuk pritet të përfundojë as ditën e sotme. Sipas televizionit publik, as sot nuk do të mund të përfundojë numërimi i votave të arritura në Prishtinë, që gjithsej janë 43…