Von der Leyen telefonon Netanyahun: Izraeli ka të drejtë të mbrohet Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahun. Në një post në platformën X, ajo shprehet se po BE po ndjek zhvillimet në Lindjen e Mesme me shqetësim. “I përsërita angazhimin tonë për paqe, stabilitet dhe përpjekje diplomatike që çojnë në uljen e tensioneve. Në…