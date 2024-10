Von der Leyen sot në Kosovë, do të takohet me Osmanin dhe Kurtin Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të qëndrojë sot në Kosovë, në kuadër të vizitës që po zhvillohen në Ballkanin Perëndimor. Von der Leyen do të ketë takime me krerët e shtetit, Presidenten Vjosa Osmani dhe Kryeministrin Albin Kurti. Me presidenten do të takohet në orën 09:45, ku pas takimit do të…