Von der Leyen premton 20 milionë euro për Bosnjën e goditur nga përmbytjet

Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, premtoi mbështetje të premten për rajonet e prekura nga përmbytjet në Bosnje dhe Hercegovinë.

“Dua të siguroj popullin e Bosnje dhe Hercegovinës, veçanërisht në zonat e goditura nga përmbytjet, se Evropa qëndron me ta. Ne jemi pranë jush dhe do të vazhdojmë t’ju mbështesim,” tha Von der Leyen gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Borjana Kristo, kryetare e Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe Hercegovinës, në kryeqytetin Sarajevë.

Von der Leyen aktualisht po bën turne në Ballkanin Perëndimor.

Sipas Von der Leyen, Bosnja kërkon ndihmë të menjëhershme për t’u rikuperuar nga përmbytjet shkatërruese.

“Prandaj, ne vendosëm të mobilizonim 20 milionë euro për fonde të menjëhershme, dhe më vonë fondi i solidaritetit do të mbështesë rindërtimin dhe rimëkëmbjen,” shtoi ajo.

Vendi ballkanik u ndikua nga përmbytjet pas shirave të dendur më 4 tetor, duke rezultuar në 27 viktima, dëmtime të mëdha të infrastrukturës dhe ndërprerje të qasjes në rrugët dhe hekurudhat thelbësore.

Von der Leyen pritet të vizitojë Serbinë gjatë ditës së sotme dhe Malin e Zi e Kosovën të shtunën.