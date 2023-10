Von der Leyen e thotë troç nga Kosova: Serbia të pranojë një njohje de-facto

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur në takim presidenten e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen. Kjo e fundit ka ftuar Kosovën për lansim të procedurave për pranimin e Asociacionit, ndërkaq për Serbinë tha se duhet ta pranojë njohjen de-facto. Sipas Von der Leyen, kjo është mënyra e vetme për të shkuar para. Pas takimit me Osmanin në Prishtinë, ajo deklaroi se kryerësit e sulmit të 24 shtatorit duhet të sillen para drejtësisë. Ndërkaq, kryetarja e shtetit tha se në këtë takim potencoi rëndësinë dhe nevojën e largimit të masave të vendosura ndaj Kosovës.

Presidentja Von der Leyen tha se suksesi është i mundur nëse Kosova dhe Serbia do të normalizojnë marrëdhëniet e tyre.

“Ftojmë edhe Kosovën ta lansojë procedurën për pranimin e Asociacionit të komunave e që është vetëm si draft. Kurse Serbia duhet të pranojë një njohje de-facto dhe dialogu i BE-së është i angazhuar në bisedime. Kjo është mënyra e vetme për të shkuar para, jo vetëm për të ju qasur planit për rritje, por edhe një të ardhme për të cilën shpresojmë që Kosova do të bëhet pjesë Bashkimit Evropian”, deklaroi ajo para gazetarëve.

Teksa është pyetur për qëndrimin e Serbisë në procesin e dialogut, ajo shtoi se parimet dhe vlerat kryesore të BE-së duhet të respektohen dhe se është në zgjedhjen e shteteve nëse dëshirojnë që të jenë pjesë e këtij rrugëtimi evropian.

Në takimin e sotëm me presidenten Vjosa Osmani, ajo shtoi se kanë diskutuar edhe përafrimin e ekonomive.

“Për këtë kemi punuar edhe në të kaluarën. Tash kemi edhe planin 30 miliardësh për investime në Ballkanin Perëndimor. Natyrisht është duke u ndërtuar me shpejtësi. Kemi korridorin e 10, që ju lidh juve, Serbinë, Maqedoninë e Veriut. Po ashtu edhe impianti solar që po e bëjmë në Kosovë, kemi kaluar nëpër shumë kriza të mëdha energjetike. Ju kemi mbështetur me 75 milionë euro. Dhe shpresoj që kjo deri diku ka përshpejtuar edhe ndikimin për avancimin e bizneseve. Këto kanë qenë kohëra të vështira, por ne vështirësitë i tejkalojmë së bashku. Ekonomitë duhet t’i përafrojmë, nëse shohim shifrat ekonomia e Kosovës është tek 27 për qind e mesatares të BE-së, ka shumë punë për t’u bërë. Duhet ta rrisim punën e ekonomisë suaj dhe kjo mund të bëhet përmes një plani dhe duhet të fokusohemi, shtylla e parë është që ne duhet të hapim dhe tregun tonë”, përfundoi ajo.

Veç kësaj, ajo tha se pret që Kosova të hap dyert për tregjet e Ballkanit Perëndimor por edhe të ketë një treg regjional. Në takimin me Osmanin, ajo tha se kanë biseduar edhe për masat ndëshkuese ndaj Kosovës.

“Kryetarja dhe unë kemi biseduar, natyrisht që kemi biseduar edhe me kryeministrin, kjo është se çfarë mund të bëhet që masat të tërhiqen. Dhe këtu e kemi edhe atë temën e draftit-statutit për diskutime. Kjo që e them është diçka shumë teknike, por është një hap shumë i rëndësishëm drejt harmonizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është vendimtare dhe natyrisht do t’i hap dyert për qasje në planin e rritjes. Jemi duke punuar në këtë, kjo është diçka ku të dyja palët të ndërmarrin të gjitha hapat për avancim të mëtejshëm, por është vendimtare që jo vetëm të mos kemi deeskalim, por dhe të ecim drejt bashkimit në BE”, theksoi ajo të hënën.

Sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, presidentja e Komisionit Evropian u shpreh se është një gur themel për përforcimin e marrëdhënieve.

E presidentja Vjosa Osmani tha se takimi i sotëm u fokusua në planin e ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, të cilin e prezantoi Von der Leyen. Plani gjithëpërfshirës katër-pikësh, siç tha Osmani, i prezantuar në takimin e sotëm shënon një hap të rëndësishëm drejt integrimit të përbashkët evropian.

“Është e rëndësishme që në mbledhjen e dhjetorit të Këshillit të BE-së, BE ta avancojë edhe statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës, gjithnjë në një proces të bazuar në merita. Republika e Kosovës do të sigurohet që qytetarët, bizneset dhe institucionet tona të përfitojnë nga qasja e hershme në tregun e përbashkët të BE-së krahas harmonizimit të plot me agjendën klimatike të BE-së, e përqendruar në qasjen dhe instrumentet financiare të lidhur me marrëveshjen e gjelbër evropiane, si dhe qasjen e pjesshme apo të plot në fondet strukturore të BE-së”, deklaroi Osmani.

Osmani shtoi se në takimin e sotëm theksoi edhe domosdoshmërinë për të qenë të bashkuar për të refuzuar dhunën si mjet.

“Në takim potencova edhe rëndësinë dhe nevojën e largimit të masave të vendosura ndaj Kosovës. institucionet tona përgjatë muajve të kaluar kanë treguar jo vetëm angazhim konkret për deeskalim të situatës, por edhe përkushtim të plot për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me aleatët dhe partnerët tanë. Njëkohësisht institucionet tona kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për të garantuar zgjedhje të reja e të lira, por për fat të keq adresa e këtyre pengesave vazhdon të mbetet në Beograd. Krahas sfidave kolektive e globale, theksova se sfidat komplekse që po kalon Republika e Kosovës, janë si rezultat i përpjekjeve destabilizuese të Serbisë. Vetëm në javët e fundit kemi qenë dëshmitarë të këtyre ambicieve destabilizuese, të cilat rezultuan me aktin e agresionit kundër Republikës së Kosovës me 24 shtator, e cila u krye nga grupet terroriste paramilitare të Serbisë”, tha ajo.

Tutje, Osmani tha se grupi terrorist dhe paramilitar duhet të përballet me drejtësinë në Kosovë. Ajo i bëri thirrje Serbisë që të ekstradojë të gjithë individët e përfshirë në këtë akt agresioni.

Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen tha se kryerësit e sulmit të 24 shtatorit, duhet të përballen me drejtësinë.

“Ne fuqishëm dënojmë sulmet e dhunshme të 24 shtatorit. Shpreh ngushëllimet më të thella për familjen, miqtë e zyrtarit policor. Një sulm i tillë është tërësisht i papranueshëm, ai është në kundërshtim me vlerat e BE-së dhe kryerësit duhet të sillen para drejtësisë. Është kënaqësi që të jem sërish këtu, ju faleminderit që na mirëpritet këtu në Prishtinë. Më lejoni të ju sigurojmë qe BE është e zotuar për të ardhmen e gjashtë vendeve të Ballkanit, si pjesë e unionit apo Bashkimit Evropian. Porosia ime e parë është që Kosova ka bërë një progres shumë të qëndrueshëm, ju përgëzojmë për punën e madhe dhe përpjekjet, posaçërisht në fuqizimin e demokracisë përmes reformave të tuaja. Natyrisht që ka shumë punë për t’u bërë, siç është diskutuar edhe në takimet tona”, deklaroi jo.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen gjatë ditës është takuar edhe me kryeministrin Albin Kurti.