Von der Leyen: BE do të negociojë me Trumpin, por është gjithashtu e gatshme për kundërmasa Bashkimi Europian po përgatitet t’i mbrojë interesat e tij me kundërmasa proporcionale ndaj tarifave të presidentit amerikan Donald Trump dhe do të punojë me partnerët e tij në këtë drejtim, tha sot presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, pas një bisede telefonike me kryeministrin britanik Keir Starmer. Von der Leyen tha gjithashtu se…