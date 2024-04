Von Cramon takohet me përfaqësues politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës: Diskriminimi ndaj tyre të ndalet

Von Cramon tha se ka pasur takim të rëndësishëm me përfaqësuesit shqiptar, ku pjesë e takimit ishin Shaip Kamberi dhe Ragmi Mustafa.

Ajo tha se diskriminimi sistematik ndaj tyre, duke përfshirë ‘pasivizimin’ e adresave, nga Serbia është i papranueshëm dhe duhet ndalur menjëherë.

“Takimi i rëndësishëm me përfaqësuesit politikë të minoritetit shqiptar nga jugu i Serbisë. Diskriminimi sistematik ndaj tyre, duke përfshirë ‘pasivizimin’ e adresave, nga qeveria e Serbisë

është e papranueshme dhe duhet ndalur menjëherë!”, ka shkruar Cramon.

Important meeting with the political representatives of #Albanian minority from the south of #Serbia.

The systematic discrimination against them, including the ‘passivisation’ of addresses, by @SerbianGov is unacceptable and must be stopped immediately!@shkamberi pic.twitter.com/Xc4oL1ZHJY

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) April 24, 2024