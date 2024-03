Von Cramon pas lajmeve të rreme për këshilltarin e saj: E trishtueshme për Kosovën

Përmes një video të prerë dhe të nxjerrë nga konteksti, llogari të shumta në platformën “X” kanë atakuar këshilltarin e Cramon, Dordje Bojovic, për një diskutim të para disa vitesh ku flitet për krimet serbe të kryera në Kosovë.

Lidhur me këtë ka reaguar ish-kryediplomati kosovar, Petrit Selimi, duke thënë se është i irrituar teksa sheh që llogari të shumta në “X” e “të drejtuara nga pushteti” sulmojnë në asketin personal Viola von Cramon dhe stafin e saj, si dhe ambasadorët e QUINT e diplomatët si ambasadori amerikan, Jeff Hovenier, Ali Ahmetin e Edi Ramën.

Pa reaguar s’ka qëndruar Raportuesja për Kosovën, Viola von Cramon. Ajo ka thënë se pyetja e saj është se “kujt i ndihmon një gjë e tillë”.

Cramon ka thënë se sigurisht që Kosovës nuk i ndihmon e as rrugës për integrim në BE.

“Lajmet e rreme, fushatat dezinformuese, propaganda qeveritare apo edhe falsifikimet e thella me bota dhe trolls nuk do të ndryshojnë patjetër pozicionin e askujt, por thjesht do të dobësojnë shanset e Kosovës për të përparuar shpejt. Është e trishtueshme për vendin”, ka shkruar Cramon.

My question: Whom will they help? Surely not Kosovo and its Euro-Integration.

Fake news, desinfo campaigns, governm propaganda or even deep fake with bots & trolls won’t definitely change anyone’s position but just weakens 🇽🇰 chances to progress fast.

It’s sad for the country. https://t.co/54TL9v0nZZ

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) March 9, 2024