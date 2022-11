Von Cramon: Liberalizimi i vizave është shumë i vonuar, të trajtohet veçantë nga dialogu

Von Cramon, ka shtuar se, liberalizimi i vizave është shumë i vonuar dhe heqja nga agjenda e Këshillit është absolutisht e papranueshme, shkruan lajmi.net.

“Liberalizimi i vizave për Kosovën dhe dialogu i udhëhequr nga BE-ja duhet të mbeten çështje të veçanta. Kosova është i vetmi vend evropian (përveç Bjellorusisë) qytetarët e së cilës nuk mund të udhëtojnë lirisht në BE”, ka thënë ndër tjerash von Cramon.

Komunikata e plotë:

