Von Cramon: Liberalizim të vizave për kosovarët nëse BE-ja do ta kthejë kredibilitetin

Përmes një publikimi në Twitter, ajo tha se tani është koha, transmeton lajmi.net.

“Nëse BE dëshiron të jetë e besueshme globalisht, ajo duhet të fillojë të ofrojë kryesisht në Ballkanin Perëndimor. Për të rikthyer besueshmërinë tonë, duhet t’u japë menjëherë liberalizimin e vonuar për qytetarët e Kosovës. Koha është tani. Këshilli i BE-së duhet ta dorëzojë pa vonesë”, tha ajo./Lajmi.net/

If #EU 🇪🇺 wants to be credible globally, it has to start delivering primarily in the #WesternBalkans.

To restore our credibility,🇪🇺 should immediately grant the long overdue #visaliberalisation to #Kosovo citizens.

The time is now & @EUCouncil should deliver it with no delay! https://t.co/f7AGh1myK4

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) July 18, 2022