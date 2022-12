Von Cramon: E papranueshme kërkesa e Serbisë për kthim të ushtarëve, pres largimin e barrikadave

Në një shkrim në Twitter, Von Cramon i ka quajtur të papranueshme sulmet në veri si dhe kërkesën e Serbisë për kthim të ushtarëve.

Von Cramon ka theksuar se barrikadat duhet të largohen si ulje e përshkallëzimit.

“Rivendosja e paqes dhe stabilitetit në veri të Kosovës duhet të jetë prioritet. Sulmet ndaj EULEX-it dhe deklaratat për ushtarët serb, janë krejtësisht të papranueshme. Unë pres që barrikadat e serbëve të Kosovës të largohen si ulje e përshkallëzimit. Mbështetje e plotë për dialogun e udhëhequr nga BE”, tha Von Cramon./Lajmi.net/

Restoration of peace & stability in the North of Kosovo must be a priority. Especially the attacks on @EULEXKosovo & the announcement of 🇷🇸 soldiers are completely unacceptable.

I do expect K-Serb barricades to be dismantled as deescalation.

Full support for #EU-led #Dialogue. https://t.co/z22sodMbeX

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) December 12, 2022