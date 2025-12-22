Vokalisti i grupit “Minatori” merr vesh për vdekjen e Shemit teksa ishte live në një emision
Vdekja e Shemsi Krasniqit, i njohur si Shemi i grupit legjendar “Ilirët”, ka tronditur komunitetin muzikor dhe fansat e tij, duke lënë boshllëk në skenën e muzikës shqiptare.
Lajmin e hidhur e mori edhe një nga miqtë dhe kolegët e tij më të afërt, Naser Gjinovci, vokalisti i njohur i grupit rock “Minatori”, ndërsa ishte live në një emision televiziv.
Gjinovci ndau emocionet e tij të forta dhe kujtimet personale për Shemin gjatë transmetimit në “Studio A”.Ai tha me zë të tronditur: “Lajmi i keq gjithë del i vërtetë. Unë nuk e pata telefonin, e pyeta një bashkëpunëtor të juajin. Edhe kojshi, edhe shok, edhe mik… O Zot, sa kemi ndenjur në banesë timen dhe në shtëpi të tij. Shumë kemi kaluar kohë së bashku”.
Theksoi po ashtu lidhjen e veçantë që kishte pasur me Shemin, duke e përshkruar si një miqësi të gjatë dhe të ngushtë, ku kanë ndarë shumë momente personale dhe artistike.“E di që ka pasur probleme me stenta, pse si tek i ri është për me vdek”, shtoi mes tjerash.
Vokalisti i “Minatorit” gjithashtu përmendi se Shemi nuk ishte vetëm një mik, por edhe një bashkëpunëtor i pazëvendësueshëm në muzikë, me të cilin kanë ndarë momente të paharrueshme në karrierat e tyre artistike.