Vojvoda shpjegon arsyen pse mban numrin 15 te Kosova dhe 27 te Torino

Vojvoda është një ndër lojtarët më të mirë te Kosova, derisa kohën e fundit edhe ka zënë pozitën e titullarit te skuadra italiane falë punës së palodhshme, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, për ata që nuk e dinë, Vojvoda në një intervistë të veçantë ka shpjeguar arsyen pse e mban numrin 27 në fanellë te Torino, derisa 15-shin te Kosova.

“Nuk e kam zgjedh 27, por kur kam luajtur me ekipin e parë profesional kam thënë që ai numër që më bjen, atëherë atë numër do ta mbajë gjithmonë. Kur kam hi në zhveshtore, e ka pas atë numër. Kurse, sa i përket Kosovës, numrat mbarojnë në 23, kështu që nuk kam pasur shanse me marr 27-shin, edhe për aty kam thënë që ai numër që më bjen nuk do ta ndryshojë”, u përgjigj ai në pyetjen e bërë.

Ndërkohë, ndiqni intervistën e plotë, për të mësuar detaje tjera rreth jetës së yllit tonë në Itali dhe përfaqësimit të Kosovës./Lajmi.net/