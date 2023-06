Vojvoda flet për rastin e humbur: Po ta ktheja edhe njëherë, do shënoja Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur më shumë se një barazim me Rumaninë, në takimin e vlefshëm për kualifikimet për Kampionatin Evropian 2024. “Dardanët” barazuan pa gola 0:0 me Rumaninë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, në kuadër të Grupit I, shkruan lajmi.net. Mbrojtësi i Kosovës, Mërgim Vojvoda analizoi takimin dhe foli për rastin e…