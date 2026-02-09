Vodhi në një market në Graçanicë në vlerë 500 euro, arrestohet i dyshuari

Policia e Kosovës ka njoftuar se pas hetimeve të zhvilluara nga ekipet relevante policore është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që javë më parë dyshohet se kishte vjedhur në një market gjësende me vlerë rreth 500 euro, transmeton lajmi.net. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Lajme

09/02/2026 09:13

Policia e Kosovës ka njoftuar se pas hetimeve të zhvilluara nga ekipet relevante policore është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që javë më parë dyshohet se kishte vjedhur në një market gjësende me vlerë rreth 500 euro, transmeton lajmi.net.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Lajme të fundit

Rreziku për luftë në Ballkan, Kosova më pak e shqetësuar se vendet fqinje

Shtatë raste të dhunës në familje brenda 24 orëve

Haradinaj i ashpër ndaj Speciales: Turpi i drejtësisë së këtij shekulli

Arrestohet i dyshuari për sulm seksual në Fushë- Kosovë