Vlug konfiskimesh telefonësh – pse?

Dy ditë, tri konfiskime telefonësh. Pse?

Nuk dihet arsyeja specifike, të paktën ajo e përgjithshme, nëse është ndonjë kontrollë e rastit apo mund të ketë lëvizje të tjera. Gjithsesi, hipotezat sa vinë e shtohen, sidomos edhe sot kur “predhë” e Speciales u bë vëllai i Salih Mustafës – Calit, përcjell lajmi.net.

Duhet pranuar, për këtë të fundit, gjithnjë sipas avokatit, ka dyshime të kryerjes së veprës penale, përkatësisht pengimit të Drejtësisë.

“Po, i është konfiskuar telefoni. Ekziston dyshimi i kryerjes së veprës penale dhe është bërë në bazë të urdhëresës së gjykatës së Dhomave të Specializuara. Bëhet fjale për pengim të drejtësisë. Prokuroria do të bëjë ekzaminimin këtij telefoni dhe në bazë të rezultateve do të rezultoi a mbështetët ai dyshim apo jo, për çka unë besoj që nuk ka me u vërtetu ai dyshim. Aq sa kam unë informata nuk besoj që klienti im Arben Mustafa ka kryer ndonjë vepër penale, por as pengim të drejtësisë”, ka thënë Betim Shala, avokat i Ahmet Mustafës.

Në anën tjetër, gjatë ditës së sotme, telefoni iu konfiskua edhe ish-deputetit nga radhët e PDK-së, Nait Hasani.

Hasani, për afër tri orë qëndroi në zyret e EULEX-it në Fushë Kosovë. Ky ishte rasti i dytë, para atij të Ahmet Mustafës së pasditës, ndërkaq dje të njëjtës procedurë iu nënshtrua edhe një “Mustafë” tjetër. Bëhet fjalë për ish-komandant Remin.

“Remi”, përmes një postimi në “Facebook” pohoi se ishte ftuar nga autoritetet për t’u intervistuar, kurse më pas telefoni edhe iu konfiskua.

Faton Klinaku, ushtruesi i detyrës së kreut të OVL-UÇK’së, kur është pyetur për marrjen e telefonit të Hasanit, ka thënë se kjo është veç spektakël.

Kujtojmë, me urdhër të Dhomave të Specializuara, EULEX bastisti të martën banesën e familjarëve të heronjve Fahri e Bahri Fazliu./Lajmi.net