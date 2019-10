Vlora Çitaku zotohet se do bëjë tatuazh logon e FFK-së nëse Kosova kualifikohet në ‘Euro 2020’

Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Vlora Çitaku, është zotuar se do e realizojë një tatuazh në rast të kualifikimit të Kombëtares së Kosovës në kompeticionin ‘Euro 2020’ në futboll.

Këtë zotim, Çitaku, e bëri në formë replike tek kryetari i partisë satirike ‘Partia e Fortë’, Visar Arifaj, nëpërmjet një cicërime në rrjetin social ‘Twitter’, njofton lajmi.net.

Arifaj, një premtim të tillë e kishte dhënë më 10 shtator të këtij viti, i cili e përkujtoi një gjë të tillë ditën e sotme në llogarinë e tij personale në ‘Twitter’.

Kombëtares së Kosovës do ballafaqohet me Republikën Çeke si mysafire dhe me Anglinë në shtëpi në muajin nëntor.

Asaj, kështu si qëndron renditja tabelare, matematikisht do i nevojiten katër pikë për ta arritur kualifikimin në kompeticionin evropian ‘Euro 2020’. /Lajmi.net/